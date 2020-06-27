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  3. 27 Haziran 2020 11:14

Koronavirüs gölgesinde sınav! İşte Türkiye'den YKS manzaraları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen yüz binlerce öğrencinin başvuru yaptığı YKS'nin ilk oturumu başladı. İşte Türkiye'den sınav manzaraları

Koronavirüs gölgesinde sınav! İşte Türkiye'den YKS manzaraları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

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Koronavirüs gölgesinde sınav! İşte Türkiye'den YKS manzaraları

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

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Koronavirüs gölgesinde sınav! İşte Türkiye'den YKS manzaraları

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile geldi.

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Koronavirüs gölgesinde sınav! İşte Türkiye'den YKS manzaraları

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

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