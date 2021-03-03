Koronavirüs haritası iki ayda kırmızıya döndü!

''SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK''

Evde kalması gerekenlerin de işi olmamasına rağmen dışarı çıktıklarını söyleyen Kenan Ölmez, "Vatandaşların dışarı çıkmamaları lazım. Bunun savunulacak bir durumu yok. İşi olan mecbur dışarı çıkıyor, ancak 'Gezeyim, tozayım' diye çıkıldığı zaman bu kalabalığı artırıyor, bu da riski yükseltiyor. Bunun savunulacak bir tarafı olamaz, bu insanlar çıkmayacaklar, mümkün olduğu kadar insanlar zaruri ihtiyaçları için dışarı çıkmalı, aksi halde evinde kalmalı. Bizde 'Bana bir şey olmaz, aman ne olacak' düşüncesi maalesef çok var. Bu düşünce ile insanlar dışarı çıkıyor, bu nedenle Karadeniz Bölgesi'nde vakalar yüksek. 'Bir şey olmaz' diye bir şey yok, oluyor, insanlar ölüyor" şeklinde konuştu.