Koronavirüs haritasında kırmızı alarm! 58 ilde vakalar tırmanışa geçti

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Sağlık Bakanlığı, 81 il için, 6-12 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde vaka sayıları Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye yükseldi.