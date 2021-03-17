Koronavirüs haritasında kırmızı alarm! 58 ilde vakalar tırmanışa geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını paylaştı. Buna göre; her 100 bin kişide görülen vaka İstanbul’da 178,25, Ankara’da 68,53, İzmir’de 78,75, Antalya’da 95,16 seviyesine yükseldi. Risk haritasına göre 58 ilde, vaka artışı yaşandı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, 58 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı, 23 ilde azaldı.
DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Sağlık Bakanlığı, 81 il için, 6-12 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.
Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde vaka sayıları Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye yükseldi.
İLLER
100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış, 23 ilde düşüş yaşandı.
Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:
Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
Gümüşhane, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da ise azaldı.