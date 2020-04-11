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  3. 11 Nisan 2020 15:35

Koronavirüs hastası polise böyle direndi !

Adana'da Covid-19 testi pozitif çıkınca kaçan kişi hastaneye dönmemek için kırık cam şişesini boğazına dayayarak polise direndi.

Koronavirüs hastası polise böyle direndi !

Adana'da yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan ve elindeki kırık cam parçasıyla polise direnen kişi, güçlükle yakalandı.

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Koronavirüs hastası polise böyle direndi !

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine corona virüs şüphesiyle giden ve testleri pozitif çıkan H.S, tedavi için gözetim altına alınmak istenince kırdığı camın parçasını boğazına dayayarak hastaneden kaçtı.

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Koronavirüs hastası polise böyle direndi !

Durumun haber verildiği polis ekipleri, H.S'nin Dr. Mithat Özhan Caddesi'nde olduğunu belirledi. Polisleri fark eden H.S, elindeki cam parçasını tekrar boğazına dayayarak hastaneye geri dönmemek için ekiplere direndi.

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Koronavirüs hastası polise böyle direndi !

İkna çalışmalarından sonuç alamayan koruyucu kıyafetler giyen polis ekibi, H.S'yi bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak yakaladı.

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