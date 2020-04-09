Koronavirüs ile mücadeleden 3 iyi haber!
Çin'de yapılan iki yeni araştırma hastalığı atlatanların kanından elde edilen plazmanın Kovid-19 tedavisinde işe yarayabileceğini gösterdi. İsveç Kraliyet Enstitüsü ise bir kişinin Covid-19 olup olmadığını ve virüse karşı antikor oluşturup oluşturmadığını çok çabuk bulabilen bir test geliştirdiklerini açıkladı.
Çinli doktorlar Covid-19’u atlatanların kanından elde edilen kan plazmasının, koronavirüs hastalarına verilmesinin fayda sağlayabileceğini belirledi.
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Çin’de iki ayrı hastanede çalışan doktorlardan oluşan iki araştırma grubu antikor açısından zengin plazmayı durumu kritik olan 15 hastaya uyguladı ve pek çoğunda gelişmelerin olduğunu belirledi.
Aynı habere göre 3 gün içinde, hastalarda daha önce ortaya çıkan nefes darlığı ateş ve öksürük gibi belirtilerde bu yöntem sayesinde düzelme emareleri görüldüğü bilgisinin altı çizildi.