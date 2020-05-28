Koronavirüs İstanbul'da tarımı etkilemedi: Üretim arttı



"Koronavirüs salgını üretimi etkiledi ama olumlu yönde etkiledi" diyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Biz şunu anladık. Türkiye olarak üretimin özellikle ne kadar önemli olduğunu, bir savunma sanayinden daha önemli bir nokta olduğunu anladık. Gelecekte eğer siz gıdanızı üretemezseniz ayakta kalamazsınız. Gıdasını üreten ve kendi kendine yeten ülkeler ayakta kalacak. Üretim İstanbul'da gerçekten hatırı sayılır bir şekilde arttı. Koronavirüs süreci bize bunu öğretti. Biz bu süreçte çiftçilerimizle ilgili hiçbir kısıtlayıcı karar almadık. Faaliyetlerine devam ettiler. Üretim az önce de bahsettiğim gibi arttı. Bunu hasat mevsiminde göreceğiz inşallah" diye konuştu.



