Koronavirüs kabusu geri mi döndü? Uzman isimden yeni varyant ''Eris'' açıklaması

'SARSICI ETKİ YAPAN VARYANTLAR BEKLENENİN ÇOK ALTINDA'

Türkiye'nin transit geçiş ülkesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, "Hem Asya hem İngiltere hem de diğer ülkelerden çok fazla insan nüfusu özellikle yaz aylarında Türkiye'ye geliyor. Bu nedenle söz konusu varyant ülkemize giriş yapabilir. Hem teorikte hem de pratikte bunu daha önceki yıllarda yaşadık. Bu duruma engel olmak pek mümkün değil. Ama sahada, en azından kendi çalıştığım birimlerde koronavirüs vakalarında ve hastaneye, yoğun bakıma yatış oranında bir artış görmedik, tespit etmedik. Tespit edilmiş olsa Sağlık Bakanlığı bununla ilgili zaten ek bir inceleme, düzenleme ve planlama yapar. Daha önceki varyant havuzlarının arttığı dönemde, İngiltere'de görüldükten sonra bu varyant tipleri genelde Avrupa Birliği ülkelerinde ve hemen ardından da Türkiye'de görülmeye başlanmıştı. Eğer Türkiye'de de görülecek olursa eylül, ekim gibi vaka sayılarında ve hastane yatış oranlarında artış görebiliriz. Bu bir olasılık ama yüksek bir olasılık değil. Çünkü daha önce görülen, dünyanın genelinde sarsıcı etki yapan varyantlar Türkiye'de beklenenin çok çok altında hastalık oranlarına sahip oldu" diye konuştu.