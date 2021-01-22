Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi
Vaka sayılarının yüzde 80 düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı Tunceli’de, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda yürütülüyor.
Koronavirüs vaka sayılarının yüzde 80 düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı Tunceli’de, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda yürütülüyor.
Sağlık görevlileri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek...
"Şu anda vaka sayısı olarak çok iyi durumdayız. Fakat karın yağması ile birlikte mücadelemiz boyut değiştirdi. Artık sadece koronavirüs ile değil karla da mücadele ediyoruz. Bu süreçte dünyada ve ülke genelinde birçok sağlık çalışanı arkadaşımız hayatlarını kaybetti. Bu işin ciddiyetinin farkında olun lütfen. Biraz daha sabır bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edelim. Bu zorlu hava şartlarında işimizi eksiksiz yapabilmemiz için vatandaşlarımızdan beklentimiz, temaslı kişileri bizlere eksiksiz vermeleridir."