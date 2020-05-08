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  3. 08 Mayıs 2020 16:01

Koronavirüs nasıl çıktı ? DSÖ tartışmalara noktayı koydu

ABD ve Çin arasında büyük gerginliğe neden olan koronavirüsün kaynağıyla ilgili tartışmalara Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son noktayı koydu.

Koronavirüs nasıl çıktı ? DSÖ tartışmalara noktayı koydu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı.

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Koronavirüs nasıl çıktı ? DSÖ tartışmalara noktayı koydu

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 270 bin 740 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 344 bin 278 kişi de iyileşti.

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Koronavirüs nasıl çıktı ? DSÖ tartışmalara noktayı koydu

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bin 999'a yükseldi.

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Koronavirüs nasıl çıktı ? DSÖ tartışmalara noktayı koydu

En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 292 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 76 bin 938 kişi yaşamını yitirdi.

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