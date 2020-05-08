Koronavirüs nasıl çıktı ? DSÖ tartışmalara noktayı koydu
ABD ve Çin arasında büyük gerginliğe neden olan koronavirüsün kaynağıyla ilgili tartışmalara Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son noktayı koydu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 270 bin 740 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 344 bin 278 kişi de iyileşti.