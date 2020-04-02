Koronavirüs neden en hızlı ABD'de yayıldı?

OBEZİTE HASTANEYE YATMA ORANINI İKİ KAT ARTTIRIYORArtan obezite oranları sadece sağlık bakım maliyetini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda corona virüs salgınını ve gelecekteki olası salgınlar için de tehlike oluşturuyor. 2009’daki H1N1 grip salgını üzerine yapılan bir çalışmada, obez kişilerin diğer insanlara göre iki kat daha fazla hastaneye yatma olasılığı olduğu bulundu. Bu durum, COVID-19 teşhisi konan obez kişilerin zaten dolup taşan hastanelere daha da fazla yük bindirebileceği anlamına geliyor.