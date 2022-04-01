Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar, tüm Türkiye'de anıldı
2 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları tüm Türkiye'de anıldı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 72. Büyük Kongresi’nde, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan’ın “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü” olarak belirlenmesi kararı almıştı.
TTB’nin çağrısı doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde sağlık kurumlarını önünde COVID-19 mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için anma etkinlikleri ve basın açıklamaları yapıldı. Etkinliklerde, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının fotoğrafları ve karanfiller taşındı, COVID-19’un meslek hastalığı sayılması talebi bir kez daha dillendirildi.
Anma etkinliklerinde yapılan açıklama şöyle:
Pandemide hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarını saygıyla anıyoruz.
Ülkemizde COVID-19 nedeniyle bu zamana kadar 550’nin üzerinde sağlık çalışanı, 200’ün üzerinde hekim hayatını kaybetmiş halen de hastalanmakta/yaşamını yitirmektedir. 1 Nisan 2020’de COVID-19 nedeniyle görevi başındayken kaybettiğimiz ilk hekim Dr. Cemil Taşçıoğlu idi. Taşçıoğlu’nun ve kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının anısına TTB 72. Büyük Kongresi’nde, 1 Nisan, “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü” olarak belirlenmiştir.
İlk kez 17 Mart’ta, bir eczacı sağlık çalışanımızı yitirmiştik. Ne yazık ki yöneticiler pandemi bitmiş gibi davranmasına rağmen halen hekimler, sağlık emekçileri, yurttaşlar yaşamını yitirmektedir. Tüm bilimsel gerekliliklere rağmen koruyucu sağlığın öncelendiği birinci basamak yerine kinci ve üçüncü basamaklarda salgını karşılamanın bunda etkisi çok büyüktür. Salgının ikinci ve üçüncü basamakta karşılanması ile birlikte, sağlık çalışanları pandemi sürecinde büyük bir riskle yüz yüze gelmiştir.