Koronavirüs nedeniyle kapatılan camiler cuma namazına hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle 19 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, cuma günü cuma namazı için açılışa hazırlanıyor. Camilerde koronavirüs tedbirleri alınıyor.
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan tarihi camiler, cuma günü açılışa hazırlanıyor.
Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, çalışmalara kentin "tacı" olan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nden başladıklarını söyledi.
Cuma namazı için hazırlanan tarihi camilerin dezenfekte edildiğini anlatan Tanrıkulu, sadece kent merkezinde değil, köylerde de aynı çalışmanın yapıldığını dile getirdi.
EDİRNE'DE CUMA NAMAZININ KILINACAĞI CAMİLER ŞUNLAR;
"II.Beyazıt, Beylerbeyi, Darülhadis, Fatih, Gazimihal, Hacı İlbey, Hacılarezanı, Hasan Sezai Dergahı, Hoca Ahmet Yesevi, HZ. Mevlana, Kapıkule Fatih Sultan, Karaağaç Yeni, Lalaşahinpaşa, Lari Çelebi, Muradiye, Sanayi, Selimiye, Sitti Sultan, Süle Çelebi, Şeyh Çelebi, Tarım Açık Cezaevi, Taşlık, Üçşerefeli, Yavuz Selim, Yeşilce ve Yıldırım Beyazıt camileri ile Trakya Üniversitesi Mescidi."