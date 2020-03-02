Koronavirüs salgını: ABD'de ikinci ölüm vakası panik yarattı
Koronavirüs salgınında dünya genelinde 3 bin 44 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 89 bini aştı. Endonezya'da ilk kez 2 kişide virüs vakasına rastlandı. ABD'de ikinci ölüm gerçekleşirken, salgın New York'a da sıçradı. Salgına karşı önlem almak isteyenler marketlere akın etti.
Endonezya’da ilk kez 2 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasına rastlandı.
Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.
Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Covid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.
VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.
Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 44 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 54, İtalya'da 34, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.