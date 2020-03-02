Koronavirüs salgını: ABD'de ikinci ölüm vakası panik yarattı

Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.



Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Covid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.