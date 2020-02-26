Koronavirüs salgını Yunanistan'a sıçradı
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını yayılıyor. Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı 42'yi aştı. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a, İtalya'da 11'e, Fransa'da ise 2'ye yükseldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı yaptı. Son olarak sınır komşumuz Yunanistan'da koronavirüs vakası görüldü.
Çin'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı.
Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 762, hasta sayısı ise 81 bin 2 oldu.
AVUSTURYA VE CEZAYİR'DE İLK VAKALAR
Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde, iki İtalyan vatandaşında yapılan testlerde yeni tip corona virüsü tespit edildi.
Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.
Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.
ÇİN'DE 52 CAN KAYBI DAHA
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Ülkedeki Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491'e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108'e geriledi.