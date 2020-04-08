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  3. 08 Nisan 2020 10:52

Koronavirüs salgının başladığı Wuhan'da karantina sona erdi

Yeni tip koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde karantina kaldırıldı. Kamu hizmetlerinde bugünden itibaren normalleşemeye gidileceği açıklandı.

Koronavirüs salgının başladığı Wuhan'da karantina sona erdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi.

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Koronavirüs salgının başladığı Wuhan'da karantina sona erdi

The Global Times'ta yer alan habere göre yetkililer, 11 milyon nüfuslu Wuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı.

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Koronavirüs salgının başladığı Wuhan'da karantina sona erdi

Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.

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Koronavirüs salgının başladığı Wuhan'da karantina sona erdi

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan kentte,bugünden itibaren 30 otobüs güzergahı eklenerek, toplam sayının 346’ya çıkarılması ve bir metro hattının daha faaliyete geçmesi planlanıyor.

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