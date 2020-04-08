Koronavirüs salgının başladığı Wuhan'da karantina sona erdi
Yeni tip koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde karantina kaldırıldı. Kamu hizmetlerinde bugünden itibaren normalleşemeye gidileceği açıklandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi.
The Global Times'ta yer alan habere göre yetkililer, 11 milyon nüfuslu Wuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı.
Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.