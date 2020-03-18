Koronavirüste son durum: İlk köpek ölümü gerçekleşti
Koronavirüs salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 900'ü aştı, vaka sayısı 200 bine dayandı. Ölümcül virüs nedeniyle ilk kez bir köpek öldü. Virüsün görüldüğü son ülkeler Karadağ ve Kırgızistan oldu.
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 198 bini aştı, can kaybı ise 7 bin 908'e yükseldi.
İLK KÖPEK ÖLÜMÜ
Corona virüs (Covid-19) salgının da bir ilk de yaşandı.
Ney York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, bugüne kadar corona virüs salgını nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandı. Aynı habere göre virüsün bulaştığı 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Hong Kong’da hayatını kaybetti.
Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.
ABD'DE ÖLÜ SAYISI 109'A YÜKSELDİ
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 6 bin 362, ölü sayısının ise 108'e yükseldiği bildirildi.
Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı bir günde 20'den fazla artarak 108'e, vaka sayısı ise 6 bin 362'ye yükseldi.
Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 13, Kaliforniya'da 12 ölüm haberi rapor edildi.
Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte son iki günde vaka sayısının önemli ölçüde artması dikkati çekti.
KKTC'DE VAKA SAYISI 20'YE ÇIKTI
KKTC’de korona virüs vaka sayısının 20’ye yükseldiği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazi Mağusa Salamis Bay Conti Hotel’de karantina altında tutulan 13 turistte daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. KKTC’de toplam korona virüs vaka sayısı 20’ye yükselirken 18 vakanın Alman turist, 2 vakanın ise Kıbrıslı Türk olduğu belirtildi. Öte yandan 10 Mart’ta Salamis Otelde 2 Alman turistte korona virüs tespit edilmesinin ardından otel karantinaya alınmıştı. Otelde personel dahil 820 kişi bulunuyor.