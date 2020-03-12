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  3. 12 Mart 2020 13:00

Çinli bilim insanı koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ABD ve Avrupa'da vaka sayıları hızla artarken Çin'deki vaka sayıları her geçen gün azalıyor. Öte yandan 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanı, koronavirüs salgınının Haziran ayı itibariyle sona ereceğini söyledi.

Çinli bilim insanı koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Çinli bilim insanı koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Hala tedavisi bulunamayan yeni tip coronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor.

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Çinli bilim insanı koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Salgın ABD ve Avrupa'yı ele geçirmeye başlamışken virüsün ana kıtası Çin'den her gün daha umutlandıran haberler gelmeye başladı.

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Çinli bilim insanı koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

KORONAVİRÜS SALGINI HAZİRAN'DA BİTECEK
SARS'ı şefeden 83 yaşındaki Çinli salgın uzmanı Zhong Nanshan, pandemi ilan edilen corona virüs salgının Haziran ayı itibariyle ortadan kalkacağını umduğunu bildirdi.

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