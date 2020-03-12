Çinli bilim insanı koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ABD ve Avrupa'da vaka sayıları hızla artarken Çin'deki vaka sayıları her geçen gün azalıyor. Öte yandan 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanı, koronavirüs salgınının Haziran ayı itibariyle sona ereceğini söyledi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Salgın ABD ve Avrupa'yı ele geçirmeye başlamışken virüsün ana kıtası Çin'den her gün daha umutlandıran haberler gelmeye başladı.