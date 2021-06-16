Koronavirüs sonrası şimdi de kara mantar alarmı! Kırmızı alarm verildi
Koronavirüs nedeniyle ağır kayıplar veren Hindistan'da ortaya çıkan kara mantar (mukormikoz) salgınında vaka sayıları artıyor.
Koronavirüs nedeniyle ağır kayıplar veren Hindistan'da ortaya çıkan kara mantar (mukormikoz) salgınında vaka sayıları artıyor.
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Ülkenin Jarkand eyaletinde vaka sayılarının kısa sürede artması nedeniyle kara mantar "epidemi" ilan edildi.
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Eyalette yaklaşık 130 kişi kara mantar olduğundan şüphelenilirken, Jarkand Eyaleti Başbakanlık Ofisi'nden üst düzey bir yetkili, şüpheli vakalardan 79'unun doğrulandığını söyledi.
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Jarkand Eyaleti Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Jarkand Eyaleti Başbakanı Hemant Soren'in talimatı ile kara mantar epidemi ilan edildi" ifadeleri yer aldı.
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