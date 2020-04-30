SON DAKİKA
ELAZIĞ'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Nisan 2020 12:02

Koronavirüs tedavisinde en iyi tedavi yöntemi!

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, yeni tip koronavirüse yönelik tedaviler içerisinde en iyi seçeneklerden birinin plazma tedavisi olduğunu, antikor verilen hastada enfeksiyonun bir anda gerileyebildiğini söyledi.

Koronavirüs tedavisinde en iyi tedavi yöntemi!

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ İletişim Koordinatörlüğünce hazırlanan "Prof. Dr. Hatem Akbulut ile Sağlık ve Teknoloji Söyleşileri" konulu online canlı yayınına katılan Prof. Dr. Karabay, koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

1/ 17
Koronavirüs tedavisinde en iyi tedavi yöntemi!

Covid-19'un diğer salgınların dışında çok kolay bulaşıp akciğerlerde zatürreye neden olduğu için ağır seyredebildiğini aktaran Karabay, "Öksürük ve hapşırık sonucu ortaya çıkabilen damlacıklarla 1 metre öteye yayılabiliyor. 

2/ 17
Koronavirüs tedavisinde en iyi tedavi yöntemi!

Bu virüs ağır olduğu için çok kısa süre içinde yere çöküyor. 

3/ 17
Koronavirüs tedavisinde en iyi tedavi yöntemi!

Virüslü birisi masaya ya da herhangi bir zemine virüsü yaydığında virüs bu zeminlere de çökebildiğinden temas yoluyla bulaşması çok fazla." ifadelerini kullandı.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM