Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Monoklonal antikor nedir?

Ekim ayında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 tedavisinde de kullanılan ve bir araştırmaya göre aşıya benzer bir etki de yapabildiği düşünülen monoklonal antikorlara dayalı ilaçların, corona virüs aşılarının küresel düzeyde yetmeyebileceği konusu üzerine, devreye girmesi gündeme geldi.



Son olarak ABD’li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından geliştirilen “REGEN-COV” adlı iki monoklonal antikordan oluşan ilacın semptomatik Covid-19 vakalarını önlemede yüzde yüz 100 başarılı olduğu belirtildi. Peki bu monoklonal antikorlar nedir, ne işe yarar, aşının yerini tutar mı sizler için derledik...