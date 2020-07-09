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  3. 09 Temmuz 2020 13:10

Koronavirüs testi için 8 saat bekliyorlar

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler nedeniyle ülke genelinde arabadan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği yeni merkezler kurulmaya devam ediyor. Vakaların yeniden tırmanmaya başlamasının ardından Amerikalılar, yaz sıcağında ya test merkezlerindeki uzun kuyruklarda bekliyor. ABD'liler test yaptırmak için geceden sıraya giriyor.

Koronavirüs testi için 8 saat bekliyorlar

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler nedeniyle ülke genelinde arabadan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği yeni merkezler kurulmaya devam ediyor. Vakaların yeniden tırmanmaya başlamasının ardından Amerikalılar, yaz sıcağında ya test merkezlerindeki uzun kuyruklarda bekliyor. ABD'liler test yaptırmak için geceden sıraya giriyor.

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Koronavirüs testi için 8 saat bekliyorlar

TEST KUYRUĞU İÇİN 8 SAAT ARAÇ İÇİNDE BEKLİYORLAR Gecenin 3'ünde sıraya giren Amerikalılar, Covid-19 testi yaptırmak için 8 saatin üzerinde sıra bekliyor. Koronavirüs vaka ve ölümlerin yükseldiği Florida, Teksas ve California'daki kişiler 25 km'ye yakın araç kuyrukları oluşturuyor. ABD genelinde 1250'nin üzerinde 'arabaya servis' koronavirüs test istasyonu bulunuyor.

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Koronavirüs testi için 8 saat bekliyorlar

TEST SONUCUNU ALMAK 10 GÜNÜ BULUYOR ABD genelinde bu zamana kadar toplam 40 milyonun üzerinde kişi test yaptırırken, son 1 ayda günlük test olma oranı ciddi olarak arttı. Test olabilenler ise yoğunluktan dolayı test sonucunu öğrenmeleri kimi eyaletlerde 10 günü bulabiliyor.

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Koronavirüs testi için 8 saat bekliyorlar

RANDEVU ALIN AÇIKLAMASI Eyalet yöneticileri, koronavirüs testi olmak isteyenlerin önceden randevu almalarının önemini vurgularken; saatlerce beklememek için önceden randevu alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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