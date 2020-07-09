Koronavirüs testi için 8 saat bekliyorlar

TEST SONUCUNU ALMAK 10 GÜNÜ BULUYOR ABD genelinde bu zamana kadar toplam 40 milyonun üzerinde kişi test yaptırırken, son 1 ayda günlük test olma oranı ciddi olarak arttı. Test olabilenler ise yoğunluktan dolayı test sonucunu öğrenmeleri kimi eyaletlerde 10 günü bulabiliyor.