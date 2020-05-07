Koronavirüs vakaları azalan 2 kente uyarı: Rehavete kapılmayın
18 gündür koronavirüs vakası görülmeyen Artvin ile vaka sayıları azalan Rize'de uzmanlardan ''rehavete kapılmayın'' uyarısı geldi.
Türkiye’de görülen koronavirüs salgınının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce Covid-19 tanı laboratuvarı yetkisi verilen RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvarda, 2 ayda yaklaşık 5 bin dolayında test sonuçlandırıldı. Her türlü biyogüvenlik önlemlerini alan 11 kişilik ekibin 7 gün 24 saat süreyle çalışma yürüttüğü laboratuvarda bakanlık tarafından geliştirilen yerli ve milli kitle çalışılıyor.
Koronavirüs vakalarının 18 gündür görülmediği Artvin ile vaka sayıları azalan Rize ilinin Covid-19 testlerinin yapıldığı laboratuvar görevlileri rehavet uyarısında bulundu. Günlük ortalama yapılan 150 koronavirüs testinde sıfıra yakın pozitif sonuç elde etiklerini açıklayan uzmanlar, sevindirici olan sonuçların rehavete yol açmaması gerektiği hatırlattı, ‘evde kal’ çağrılarını yineledi.
‘5-6 SAATTE TESTLERİ SONUÇLANDIRIYORUZ’
RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, 2 aydır laboratuvarlarında koronavirüs testlerinin yapıldığını belirterek bugüne kadar 5 bin dolayında test yaptıklarını anlattı. 5-6 saat içinde gelen test sonuçlarını sonuçlandırdıklarını söyleyen Çiçek, "Sağlıkta kalite standartlarını gözeterek hizmet vermeye çalışıyoruz. Böyle bir küresel salgın sürecinde bunu da yapmak ayrıca bir gayret istiyor.
Zaten moleküler testler titizlik, deneyim, disiplin gerektiren testler. Biz ekip olarak hizmet kalite standartlarını en yüksek tutma çabasını gösteriyoruz. Rize ve Artvin İl Sağlık Müdürlükleri ile sürekli iletişim halindeyiz. Verdiğimiz sonuçların bakanlığımızın da çok önemsediği ve dünyada ilk defa sadece bizim ülkemizde uygulanan filyasyon, iz sürme, bulaş kaynağına ulaşma açısından kullanılması, covid-19’un toplumda kontrol altına alınmasında sürece çok ciddi katkı sağladığının göstergesidir. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahada bunu çok özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. Sonuçlarımızı düzenli olarak bakanlığa bildiriyoruz, ayrıca buradaki hem negatif ve pozitif örnekleri şahit numune olarak saklıyoruz" dedi.