Koronavirüs yasaklarını fırsata çevirdiler! ''Bizi eskort sananlar var''
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kafe ve restoranların kapatılmasını iş fırsatı olarak gören bazı kişilerin, evlerini kafeye çevirdikleri ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından ilanlar yayınlayan bu kişiler, hem ruhsatsız kafe işletiyor hem de karantina ihlali yapıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle kafeler ve restoranlar kapalı olunca dışarıda buluşma imkânı bulamayanlar için bazı kişiler, bu durumu fırsat bilerek evlerinin bir odasını kafeye çevirdi. Hatta öyle ki bu ev kafeleri işletenler müşteri bulmak için sosyal medya üzerinden ilan dahi veriyor. Verilen bir ilana istinaden Arnavutköy’de bir ev kafeye müşteri olarak giren DHA ekibi bu kafelerin nasıl işletildiğini yerinde görüntüledi.
Ev kafe müşterisi olmak için önce telefonla rezervasyon oluşturmak gerekiyor. Rezervasyon saatinde, telefonla arayarak geldiğini haber veren müşteriler, apartmanının zemin katındaki daireye misafir gibi alınıyor. Evin yalnızca bir odasının kafe gibi hazırlandığı dikkat çekiyor. Masalara alınan müşterilere kısa sürede servis yapılıyor. Müşterilerin çay içmelerinin zorunlu olduğu belirtilirken, bir süre sonra sipariş verilmese de meyve tabağı ve çerez de getiriliyor. Servis bittikten sonra sosyal medya hesapları için masanın fotoğrafının çekildiği görülüyor.
Ev kafelerin menü fiyatlarının ise oldukça yüksek olduğu dikkat çekti. İki çay, meyve tabağı, bisküvi ve kuruyemiş için istenen ücret 100 TL oldu. Sorularımız üzerine pandemiden dolayı kapanan kafelerin ardından böyle bir girişim içerisinde bulunduklarını söyleyen ev kafenin işletmecisi E.S. müşteri bulmakta hiç zorlanmadıklarını talebin bir hayli fazla olduğunu söyledi.
“BİZİ ESKORT SANANLAR VAR”
Müşteri olarak girilen ev kafenin işletmecisi E.S. sadece ticari amaçla böyle bir girişim içerisinde bulunduklarını belirterek, “İlanı görenler 'siz eskort musunuz?' diye soruyor. Gelecek olan misafirlere kısıtlama koyuyoruz ve en fazla 1 saat kalabileceklerini söylüyoruz. Yatıya kalmak isteyenleri de geri çeviriyoruz” dedi.