Koronavirüs yasaklarını fırsata çevirdiler! ''Bizi eskort sananlar var''

Koronavirüs salgını nedeniyle kafeler ve restoranlar kapalı olunca dışarıda buluşma imkânı bulamayanlar için bazı kişiler, bu durumu fırsat bilerek evlerinin bir odasını kafeye çevirdi. Hatta öyle ki bu ev kafeleri işletenler müşteri bulmak için sosyal medya üzerinden ilan dahi veriyor. Verilen bir ilana istinaden Arnavutköy’de bir ev kafeye müşteri olarak giren DHA ekibi bu kafelerin nasıl işletildiğini yerinde görüntüledi.