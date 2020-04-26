Koronavirüse karşı açık havada sınav!

Ülkenin başkenti Seul'de bir kamu şirketi tarafından yapılmak istenen işe alım sınavı, Corona Virüs gölgesinde gerçekleşti. Önlem olarak açık havada düzenlenen sınav için yüzlerce kişi, maske takarak bir üniversitenin kampüsünde açık havada sınava girdi.



