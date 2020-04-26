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  3. 26 Nisan 2020 14:14

Koronavirüse karşı açık havada sınav!

Güney Kore'de bir kamu şirketi, koronavirüs tehdidine karşı önlem olarak açık havada sınav düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı sınavda sosyal mesafe kuralı da uygulandı.

Koronavirüse karşı açık havada sınav!

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip Corona Virüse (Covid-19) karşı Asya ülkesi Güney Kore'de önlemler sürüyor.

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Koronavirüse karşı açık havada sınav!

Ülkenin başkenti Seul'de bir kamu şirketi tarafından yapılmak istenen işe alım sınavı, Corona Virüs gölgesinde gerçekleşti. Önlem olarak açık havada düzenlenen sınav için yüzlerce kişi, maske takarak bir üniversitenin kampüsünde açık havada sınava girdi.

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Koronavirüse karşı açık havada sınav!

Gerçekleştirilen sınavda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlemlendi. Sınava katılanların ateşinin ölçüldüğü ve masa ve sandalyelerin dezenfekte edildiği belirtildi.

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Koronavirüse karşı açık havada sınav!

Öte yandan, Güney Kore'de Covid-19 nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 10 bin 728 virüs vakası kayıtlara geçti. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 717 olarak açıklandı.

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