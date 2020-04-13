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  3. 13 Nisan 2020 10:22

Koronavirüse meydan okuyorlar !

Bursa'da hurdacılar, koronavirüse yakalanma pahasına çöpleri elleriyle karıştırıp plastik ve karton gibi atıkları topluyor. Günde ortalama 30 kilo atık toplayan hurdacılar, 50 lira kazanıyor.

Koronavirüse meydan okuyorlar !

Bursa'da geçimlerini atık toplayarak sağlayan hurdacılar, koronavirüs kapma pahasına ekmeklerini çöpten çıkartıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çekçek arabalarını alıp yollara koyulan hurdacılar, Bursa'yı sokak sokak geziyor. Hurdacılar, korona virüse yakalanma pahasına çöpleri elleriyle karıştırıp plastik ve karton gibi atıkları topluyor.

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Koronavirüse meydan okuyorlar !

ÇÖPTEN PARA KAZANIP EVİNE EKMEK GÖTÜRÜYOR

Bu işten günlük 50 lira kazanıyorlar. İçinde birçok virüs ve mikrobun bulunduğu çöpleri her gün karıştıran hurdacılar, çöpten para kazanarak evlerine ekmek götürüyor. Sırtında onlarca kilo yükle kilometrelerce yol kat eden çekçekçiler, de koronavirüse yakalanma riskiyle karşı karşıya.

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Koronavirüse meydan okuyorlar !

GÜNDE 30 KİLO ATIK TOPLADIĞIMIZ OLUYOR

Bursa'da 3 yıldır çöplerden hurda topladığını ifade eden Hakan Seyrek Basan, "Bu iş çok zor, ellerimizle çöpleri karıştırıp ekmek paramızı kazanıyoruz. İnsanların evlerinden uzaklaştırdıkları çöplerden biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. Çöplerde korona virüs olabilir. Bize de bulaşır diye korkuyoruz, ama ekmek parası için yapacak başka bir işimiz yok.

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Koronavirüse meydan okuyorlar !

Korona virüse yakalanma pahasına çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Günde 30 kilo atık topladığımız oluyor. 50 lira kazanıyoruz. Bazen daha da az kazandığımız oluyor" dedi.

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