Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan ilk kare
Beyaz Saray, COVID-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın Walter Reed Askeri Hastanesi'nden karelerini paylaştı.
Beyaz Saray, koronavirüse yakalanan Trump'ın hastanedeki suiti ve konferans salonundan çalıştığı iki kareyi paylaşarak 'durumu iyi' mesajı verdi.
ABD Başkanı Trump ise COVID-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesajı, Twitter hesabından paylaştı.
Kravatsız haliyle biraz yorgun gözüken Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.
Kaldığı hastanede görev yapan herkesten övgüyle bahseden Trump, "Buraya geldiğimde çok iyi hissetmiyordum, şu anda çok daha iyi hissediyorum. Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı. Tamamen iyileşip seçim yarışına kaldığı yerden devam etmek istediği mesajını veren Trump, seçim öncesinde hala yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.