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  3. 04 Ekim 2020 13:48

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan ilk kare

Beyaz Saray, COVID-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın Walter Reed Askeri Hastanesi'nden karelerini paylaştı.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan ilk kare

Beyaz Saray, koronavirüse yakalanan Trump'ın hastanedeki suiti ve konferans salonundan çalıştığı iki kareyi paylaşarak 'durumu iyi' mesajı verdi.

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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan ilk kare

ABD Başkanı Trump ise COVID-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesajı, Twitter hesabından paylaştı.

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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan ilk kare

Kravatsız haliyle biraz yorgun gözüken Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan ilk kare

Kaldığı hastanede görev yapan herkesten övgüyle bahseden Trump, "Buraya geldiğimde çok iyi hissetmiyordum, şu anda çok daha iyi hissediyorum. Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı. Tamamen iyileşip seçim yarışına kaldığı yerden devam etmek istediği mesajını veren Trump, seçim öncesinde hala yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

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