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  3. 19 Kasım 2020 16:38

Koronavirüse yakalanan kadın komadayken doğurdu

İngiltere'de koronavirüse yakalanan bir kadın, komada olduğu sırada ikiz bebek dünyaya getirdi.

Koronavirüse yakalanan kadın komadayken doğurdu

İngiltere'de yaşayan romatoloji uzmanı Perpetual Uke, geçen mart ayında aniden fenalaşınca doktora gitti. Yapılan testte COVID-19 olduğu anlaşılan Uke'nin durumu ağırlaşınca komaya girdi.

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Koronavirüse yakalanan kadın komadayken doğurdu

Vantilatöre bağlanan Uke, 10 Nisan tarihinde sezeryanla ikiz bebek dünyaya getirdi. Bebeklerini dünyaya getirdikten sonra 16 gün daha komada kalan Uke'nin durumu iyiye gidince servise alındı.

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Koronavirüse yakalanan kadın komadayken doğurdu

Bebekleri dünyaya getirdikten iki hafta sonra bilinci yerine gelen Uke, bilinci yerine gelir gelmez hamileliğinin bittiğini ve bebeklerini kaybettiğini düşündüğünü, hastane çalışanlarının bebeklerin kendisinin olduğunu söyleyince büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

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Koronavirüse yakalanan kadın komadayken doğurdu

Aylarca hastanede hastalık ile mücadele eden Uke, bebeklerini ilk gördüğünde çok duygulandığını şu anda sağlıklı bir şekilde ailesi ve ikiz bebekleri ile beraber olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

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