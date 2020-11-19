Koronavirüse yakalanan kadın komadayken doğurdu
İngiltere'de koronavirüse yakalanan bir kadın, komada olduğu sırada ikiz bebek dünyaya getirdi.
İngiltere'de yaşayan romatoloji uzmanı Perpetual Uke, geçen mart ayında aniden fenalaşınca doktora gitti. Yapılan testte COVID-19 olduğu anlaşılan Uke'nin durumu ağırlaşınca komaya girdi.
Vantilatöre bağlanan Uke, 10 Nisan tarihinde sezeryanla ikiz bebek dünyaya getirdi. Bebeklerini dünyaya getirdikten sonra 16 gün daha komada kalan Uke'nin durumu iyiye gidince servise alındı.
Bebekleri dünyaya getirdikten iki hafta sonra bilinci yerine gelen Uke, bilinci yerine gelir gelmez hamileliğinin bittiğini ve bebeklerini kaybettiğini düşündüğünü, hastane çalışanlarının bebeklerin kendisinin olduğunu söyleyince büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.