Koronavirüsle ilgili gündeme bomba gibi düşen kabus senaryosu
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs ile ilgili Almanya'dan gelen kötü haber gündeme bomba gibi düştü.
Gezegenimiz tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünya genelinde 5 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.
1 / 20
Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları ilaç için de pek çok çalışma yürütüyor. Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşı yapılırken bu durum sayesinde tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.
2 / 20
Son dönemde Delta varyantı ile gündemde olan virüs artık daha bulaşıcı. Zira DSÖ'nün 'endişe verici' sınıfına aldığı varyant nedeniyle pek çok ülkede takviye alışlama kararı alındı.
3 / 20
Delta dünyanın dört bir yanında vaka artışlarına sebep olurken virüs ile ilgili peş peşe ezber bozan açıklamalar geldi.
4 / 20