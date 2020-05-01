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  3. 01 Mayıs 2020 13:47

Koronavirüsle mücadele eden kahramanların bir günü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı alan hastalara uygulanan prosedüre, tedavi süreci aşamalarına ve salgınla mücadelede fedakarlığın sembolü haline gelen sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık edildi.

Koronavirüsle mücadele eden kahramanların bir günü

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Koronavirüsle mücadele eden kahramanların bir günü

Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi, 2. Selim'in annesi Haseki Sultan tarafından 1550 yılında yaptırılan ve bugün SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi isimleriyle şifa dağıtmaya devam eden "Haseki Darüşşifası", Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın büyük bölümüne yayılan Kovid-19 pandemisine karşı hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Koronavirüsle mücadele eden kahramanların bir günü

AA ekibi de Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana yoğun mesai harcayan hastanede uygulanan prosedürü, tedavi sürecini ve salgınla mücadele kapsamında özverili ve fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının bir gününü görüntüledi.

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Koronavirüsle mücadele eden kahramanların bir günü

Yoğun bakım ünitesi dahil 700 yatak kapasiteli hastanenin yüzde 85'e yakını Kovid-19 tanısı alanların tedavisi için ayrılırken, geri kalan bölümlerde ise beyin cerrahi, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, nöroloji, cildiye ve kadın doğum gibi branşlarda hizmet veriliyor.

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