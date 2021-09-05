Koronavirüste ''PCR testi'' dönemi başlıyor: İşte tüm ayrıntılar
Koronavirüsle mücadele kapsamında hayatımızın birçok alanında etkili olacak "aşı veya PCR testi" uygulaması yarından itibaren başlıyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni karar, yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Karara göre, okul, çalışma hayatı, seyahat ve belirlenen kapalı alanlara girişlerde kişilerden ya aşı olmaları ya da PCR testi istenecek.
İŞVERENLERE "PCR TESTİ İSTEME" YETKİSİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işverenlerin, koronavirüs aşısı olmamış işçileri bilgilendirmesini istedi ve işverenlere, aşı olmamış işçilerden haftada bir kez PCR testi isteme yetkisi tanıdı. Bakanlık yazısında, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları vurgulandı.
İşverenlerin koronavirüs aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi. Bilgilendirme sonrasında da aşı olmayan işçilere, kesin koronavirüs tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının anlatılması da yazıda yer aldı. PCR testi isteyecek işyeri ve işverenlerin, test sonuçlarını gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutacağı da hatırlatıldı.
ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.