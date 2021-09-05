Koronavirüste ''PCR testi'' dönemi başlıyor: İşte tüm ayrıntılar

İşverenlerin koronavirüs aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi. Bilgilendirme sonrasında da aşı olmayan işçilere, kesin koronavirüs tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının anlatılması da yazıda yer aldı. PCR testi isteyecek işyeri ve işverenlerin, test sonuçlarını gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutacağı da hatırlatıldı.