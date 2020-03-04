İran'dan vahim itiraf: Koronavirüs bütün şehirlere yayıldı
Yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 198'e yükseldi, vaka sayısı 93 bini aştı. Çin'den sonra virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İran'da virüsün bütün şehirlere yayıldığı açıklandı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 198’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 93 bin 158’e yükselirken; 50 bin 690 kişi de tedavi edildi.
Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hız yayılan virüs, Avrupa’yı tehdit ediyor. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79’a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502’ye çıktı.
İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: VİRÜS BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI
İran'da ölü sayısı 92'ye vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi. Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Corona virüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.