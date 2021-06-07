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Koronavirüste tarihi keşif: Hastalıktan koruyan gen bulundu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında vaka sayısı 174 milyonu aştı. Peki virüs neden bazı insanları etkilemiyor? İşte bu soruya yanıt arayan bilim insanları, bazı insanların Kovid-19'dan hastalanmamasını sağlayan bir gen keşfetti.

Dünya yaklaşık 2 yıldır Koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren virüs yaklaşık 4 milyon insanın canına mal oldu.

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Virüs dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı ve hatırı sayılır bir kısmını hastanelik etti.

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Bilim dünyasından oldukça sevindirici bir haber geldi. Şanslı bir grubun Kovid-19'a karşı korunduğu ortaya çıktı.

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Kovid-19'a yakalanan bazı kişilerin neden hastalanmadığını açıklayan genetik bir bağlantının ilk kanıtı bulundu.

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