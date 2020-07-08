Koronavirüste vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 11 milyon 950 bini aştı. Virüs nedeniyle 546 bin kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 7 milyon oldu.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınında enfekte sayısı 11 milyon 950 bini geçti.
200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan pandemide toplanda 546 bin kişi ise yaşamını yitirdi.
Dünya genelinde Covid-19'u yenerek iyileşenlerin sayısı 6 milyon 896 binin üzerine çıktı.
MEKSİKA'DA 895 CAN KAYBI
Latin Amerika ülkeleri son dönemde salgından en çok etkilenenler arasında. Meksika'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 895 hayatını kaybetti.
Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 32 bin 14'e yükselirken vaka sayısı da 6 binden fazla artarak 268 bin oldu.
AVUSTRALYA'DA VAKALAR ARTIYOR
İkinci dalga nedeniyle ülkedeki en büyük 2. şehir olan Melbourne'nün karantinaya alındığı Avustralya'da 142 yeni vaka tespit edildi. Ülkede virüse yakalananların sayısı 8 bin 880'e çıktı.
BREZİLYA'DA BİN 254 CAN KAYBI
Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1254 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1254 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 741'e, vaka sayısı da 45 bin 305 artarak 1 milyon 668 bin 589'a yükseldi.