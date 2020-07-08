Koronavirüste vaka sayısı 12 milyona yaklaştı

BREZİLYA'DA BİN 254 CAN KAYBI

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1254 kişi hayatını kaybetti.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1254 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 741'e, vaka sayısı da 45 bin 305 artarak 1 milyon 668 bin 589'a yükseldi.