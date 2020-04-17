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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1769'A YÜKSELDİ
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  3. 17 Nisan 2020 22:05

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçti.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı...

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bin 603'e, vaka sayısı 2 milyon 227 bin 38'e ulaştı.

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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı...

EN FAZLA ÖLÜM ABD'DE Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 35 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. 

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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı...

Bu ülkeyi 22 bin 475 ile İtalya, 19 bin 478 ile İspanya, 17 bin 920 ile Fransa, 14 bin 576 ile İngiltere, 5 bin 163 ile Belçika, 4 bin 958 ile İran ve 4 bin 193 ile Almanya takip etti. 

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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı...

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi. 

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