Koronavirüsten sonra dünyayı yeniden eve kapatacak bir virüs geliyor!

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü, nadir görülen ancak ölümcül sonuçlar doğurabilen bir zoonotik virüstür. Bu virüs, ilk olarak 1998 yılında Malezya ve Singapur'da bir domuz çiftliği salgını sırasında keşfedildi ve o zamandan beri Asya'da sporadik salgınlarla ilişkilendirilmiştir. Nipah virüsü, çoğunlukla meyve yarasalarından insana bulaşır ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir.