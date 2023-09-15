Koronavirüsten sonra dünyayı yeniden eve kapatacak bir virüs geliyor!
Yine yarasa kaynaklı olan yeni bir virüs, "dünyayı yeniden eve kapatacaklar" endişesini de bir kez daha gündeme getirdi.
Korona salgınını henüz atlatan dünya, kesinlikle yeniden eve kapanmak istemiyor. Ancak son yaşanan gelişmeler, "Dünya yeniden eve kapanacak" şeklindeki endişeleri artırdı.
KORONADAN DAHA ÖLÜMCÜL
İnsanlara yayılabilen ve dünyanın sonu filmi Contagian'a ilham kaynağı olan yeni öldürücü yarasa virüsünün vakaları hızla artıyor ve bu virüs, insanlar için Kovid'den daha ölümcül. Nipah virüsünün Hindistan'da yeniden artışa geçmesinin ardından insanların endişeleri de arttı.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Nipah virüsü, nadir görülen ancak ölümcül sonuçlar doğurabilen bir zoonotik virüstür. Bu virüs, ilk olarak 1998 yılında Malezya ve Singapur'da bir domuz çiftliği salgını sırasında keşfedildi ve o zamandan beri Asya'da sporadik salgınlarla ilişkilendirilmiştir. Nipah virüsü, çoğunlukla meyve yarasalarından insana bulaşır ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir.
NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Ateş: Yüksek ateş, Nipah virüsü enfeksiyonunun en belirgin belirtilerinden biridir.
Baş ağrısı: Şiddetli baş ağrısı, enfeksiyonun başlangıcında ortaya çıkabilir ve ilerleyebilir.
Bulantı ve Kusma: Mide bulantısı ve kusma, hastalığın bir diğer yaygın semptomudur.