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  4. Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten ürküten uyarı: Sıradaki pandemi acımasız olacak

Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten ürküten uyarı: Sıradaki pandemi acımasız olacak

Koronavirüs salgınını yıllar önce bilen milyarder iş insanı Bill Gates, insanlığı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı.

Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten ürküten uyarı: Sıradaki pandemi acımasız olacak - Resim: 1

2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

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Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten ürküten uyarı: Sıradaki pandemi acımasız olacak - Resim: 2

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.

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Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten ürküten uyarı: Sıradaki pandemi acımasız olacak - Resim: 3

Koronavirüse karşı en büyük silah olarak nitelendiren aşılara verdiği destek ile bilinen Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

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Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten ürküten uyarı: Sıradaki pandemi acımasız olacak - Resim: 4

Sidney'da bir konferansta konuşan Gates, dünya liderlerine çağrıda bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Gates sıradaki pandeminin insan yapımı olacağı ve koronavirüsten çok daha acımasız olabileceğini belirtti.

Dünya liderlerinin farklılıkları bir kenara bırakarak şimdiden hazırlıklara başlaması gerektiğinin altını çizen Gates, daha fazla küresel işbirliği çağrısında bulundu.

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