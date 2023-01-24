Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten ürküten uyarı: Sıradaki pandemi acımasız olacak
Koronavirüs salgınını yıllar önce bilen milyarder iş insanı Bill Gates, insanlığı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı.
2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.
2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.
Koronavirüse karşı en büyük silah olarak nitelendiren aşılara verdiği destek ile bilinen Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.
Sidney'da bir konferansta konuşan Gates, dünya liderlerine çağrıda bulundu.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Gates sıradaki pandeminin insan yapımı olacağı ve koronavirüsten çok daha acımasız olabileceğini belirtti.
Dünya liderlerinin farklılıkları bir kenara bırakarak şimdiden hazırlıklara başlaması gerektiğinin altını çizen Gates, daha fazla küresel işbirliği çağrısında bulundu.