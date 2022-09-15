Koronavirüsü bilmişti! Felaket tellalı Bill Gates ''En korkunç şey'' diyerek insanlığı uyardı
Koronavirüs salgınını önceden tahmin eden milyarder iş insanı Bill Gates, dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı.
Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.
2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.
Dünya genelinde yapılan milyarlarca aşı, Omicron varyantının daha düşük ölüm oranına sahip olması gibi faktörlerin de yardımıyla Kovid-19'u geride bırakmaya hazırlanıyoruz.
Dünya genelinde hayatın hızla normale dönmeye başladığı şu günlerde Bill Gates'ten yeni bir uyarı geldi.
'EN KORKUNÇ ŞEY' DİYEREK UYARDI
New York Times yazarı David Wallace-Wells'in sorularını yanıtlayan milyarder iş insanı, Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomik sıkıntıların dünyayı iklim değişikliği ile yüzleşmekten alıkoymasından endişe duyduğunu söyledi.
Bu durumu ''en korkunç şey' olarak tarif eden Gates, 'Beklediğimden daha kötü bir yerdeyiz' dedi.