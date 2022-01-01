Koronavirüsü bilmişti... Şaman Kahin'in 2022 kehanetleri korkuttu
Koronavirüs salgınını bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2022 yılına ilişkin kehanetleri dikkat çekti.
İnsanlık bir an önce 2020 ve 2021 yılını unutmak isterken Azerbeycanlı Şaman Kahin'in söyledikleriyle karamsarlığa kapıldı.
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Azerbaycanlı Şaman Kahinin 2022 yılı için ne gibi kehanetlerde bulunduğunu aktaracağız. YouTube'da detaylı olarak bu kehanetlerin aktarıldığı bir video da mevcut. Gelin sizlere Halil Bakmış'ın hazırladığı ve Koronavirüsü önceden bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2022 için olan kehanetlerini aktaralım.
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1- "Bu yıl bitip yeni yıla girerken başlayacak tabii felaketler."
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2- "Çekirge sürüleri körfezleri bürüyecek"
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