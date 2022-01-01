Koronavirüsü bilmişti... Şaman Kahin'in 2022 kehanetleri korkuttu

Azerbaycanlı Şaman Kahinin 2022 yılı için ne gibi kehanetlerde bulunduğunu aktaracağız. YouTube'da detaylı olarak bu kehanetlerin aktarıldığı bir video da mevcut. Gelin sizlere Halil Bakmış'ın hazırladığı ve Koronavirüsü önceden bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2022 için olan kehanetlerini aktaralım.