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  3. 24 Kasım 2020 16:30

Koronavirüsü önceden bilen kahin, salgının biteceği tarihi açıkladı

Koronavirüs salgını ortaya çıkmadan böyle bir virüsün dünyayı etkisi altına alacağını açıklayan Nicolas Aujula, bu sefer salgının sona ereceği tarihi açıkladı.

Koronavirüsü önceden bilen kahin, salgının biteceği tarihi açıkladı

Onu özellikle 2019 yılında bulunduğu "Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" kehanetiyle duymuştuk. Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nin yanmasıyla gözler Aujula'ya çevrilmişti.

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Koronavirüsü önceden bilen kahin, salgının biteceği tarihi açıkladı

Koronavirüs salgını henüz ortada yokken böyle bir virüsün çıkacağına dair kehanetlerde bulunan Aujula, dünyada 1 milyondan fazla can alan ölümcül salgınla ilgili bir açıklama daha yaptı.

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Koronavirüsü önceden bilen kahin, salgının biteceği tarihi açıkladı

"Fanzine Official" adlı Instagram sayfasında yer alan haberde aşı çalışmalarıyla birlikte salgının 2021'de son bulacağı söylentilerinin aksine kahin Aujula, koronavirüsün 2022'de biteceğini söyledi.

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Koronavirüsü önceden bilen kahin, salgının biteceği tarihi açıkladı

34 yaşındaki kahin, Çin ve Küba'daki depremleri, Londra'daki taksici protestolarını ve Justin adlı kamuya mal olmuş bir kişinin (Justin Trudeau, Kanada Başbakanı) içinde bulunduğu skandalı bilmişti.

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