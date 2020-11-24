Koronavirüsü önceden bilen kahin, salgının biteceği tarihi açıkladı
Koronavirüs salgını ortaya çıkmadan böyle bir virüsün dünyayı etkisi altına alacağını açıklayan Nicolas Aujula, bu sefer salgının sona ereceği tarihi açıkladı.
Onu özellikle 2019 yılında bulunduğu "Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" kehanetiyle duymuştuk. Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nin yanmasıyla gözler Aujula'ya çevrilmişti.
Koronavirüs salgını henüz ortada yokken böyle bir virüsün çıkacağına dair kehanetlerde bulunan Aujula, dünyada 1 milyondan fazla can alan ölümcül salgınla ilgili bir açıklama daha yaptı.
"Fanzine Official" adlı Instagram sayfasında yer alan haberde aşı çalışmalarıyla birlikte salgının 2021'de son bulacağı söylentilerinin aksine kahin Aujula, koronavirüsün 2022'de biteceğini söyledi.