''Koronavirüsün ana vatanı burası''

''CORONA VİRÜSÜN ANAVATANI BURASIDIR''

Pazarda maske takmadan dolaşan Hakan Başdemir, vatandaşların corona virüs tedbirlerine uymadığını belirterek, “Corona virüsün anavatanı burasıdır. Başka bir şey söylemeye gerek yok” dedi. “Siz neden maske takmıyorsunuz?” sorusuna ise Başdemir, "Kızımla ekmek almaya çıkmıştım. Bu nedenle maske takmadım. Cezama razıyım” diye cevap verdi.