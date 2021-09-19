Koronavirüsün delta varyantı en çok bu grubu hedef alıyor
İngiltere'de hükümet için hazırlanan bilim raporunda yer alan ifadeler ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Bilim danışmanları tarafından hazırlanan raporda Delta varyantının aşı olmayan herkese bulaşacağı bilgisi yer aldı.
İngiltere, hükümet için hazırlanan bilim raporunda yer alan ifadeleri konuşuyor. İlk olarak Hindistan'da görülen ve şu anda dünyadaki baskın tür olan Delta varyantını inceleyen ekip raporunu sundu.
İngiliz hükümetine tavsiyelerde bulunan bilim danışmanları tarafından hazırlanan raporda aşıların önemini gözler önüne seren bilgiler yer aldı. Raporda aşı olmayan herkesin Delta'ya yakalanacağının altı çizildi, 'Delta aşı olmayan herkesi avlayacak' ifadesi yer aldı.
Delta'nın orijinal virüse (Wuhan'da görülen virüs) oranda daha bulaşıcı olduğuna dikkat çeken raporda çift aşı olmadan Delta'dan korunmanın neredeyse imkansız olduğu belirtildi.
HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech Koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.