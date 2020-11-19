  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Kasım 2020 17:18

''Koronavirüsün mutasyonu olan virüs öldü''

Danimarka'da 17 milyon vizon için itlaf kararı alınmasına neden olan Cluster-5 virüsünün "öldüğü" iddia edildi.

''Koronavirüsün mutasyonu olan virüs öldü''

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, ülkedeki tüm vizonların itlafına neden olan, yeni tip corona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Cluster-5 virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu.

1/ 8
''Koronavirüsün mutasyonu olan virüs öldü''

Danimarka Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan ve Devlet Serum Enstitüsünün raporunun yer aldığı basın açıklamasına göre, Cluster-5 adlı virüs 15 Eylül’den bu yana ülkede görülmedi.

2/ 8
''Koronavirüsün mutasyonu olan virüs öldü''

Açıklamada, Devlet Serum Enstitüsünün Cluster-5 adlı virüsün muhtemelen öldüğü yönünde tahminde bulunduğuna vurgu yapıldı.

3/ 8
''Koronavirüsün mutasyonu olan virüs öldü''

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım’da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen Covid-19 aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM