Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da çığlıklar yükseldi
Hubei eyaletinde bulunan Vuhan'da sakin başlayan akşam yerel saatle 20.40'ta yükselen çığlıklarla kabusa döndü, şehirde yaşayanlar nereye kaçacağını bilemedi.
Hubei eyaletinde bulunan Vuhan'da sakin başlayan akşam yerel saatle 20.40'ta yükselen çığlıklarla kabusa döndü, şehirde yaşayanlar nereye kaçacağını bilemedi.
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Saatte 86 kilometre hızla Vuhan'a ulaşan kasırga özellikle Caidian bölgesini enkaza çevirdi, Xinhua haber ajansı en az sekiz kişinin öldüğünü bildiriyor.
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Kasırga 27 evi yıkıp geçti, 130'u aşkın ev ise hasar gördü. İki gökdelen inşaatında vinçler devrildi, yerel medya harabeye dönen şehirde 218 kişinin de yaralandığını aktardı.
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Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşım yapan bir şehir sakini, "Vuhan'da büyüdüm ve daha önce buna benzer bir birşey hiç görmedim" ifadesini kullandı.
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