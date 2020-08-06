Koronavirüsün SARS kadar ölümcül olduğu iddia edildi

DSÖ YÜZDE 3,4'TEN YÜZDE 0,6'YA ÇEKTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak enfeksiyon ölüm oranının yüzde 3,4 olduğunu açıkladı, ancak bu hafta tahminini yüzde 0,6’ya çekti. Açıklamayı yapan Doktor Maria Van Kerkhove, tahminin çeşitli çalışmalardan elde edilen verilere dayandığını belirterek, “Rakam çok büyük görünmeyebilir, ancak bu oran oldukça yüksek” dedi. DSÖ’nün hesabı, corona virüsün her 167 hastadan birini öldürdüğünü ve mevsimsel gripten altı kat daha ölümcül olduğunu ortaya koyuyor.