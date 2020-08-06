Koronavirüsün SARS kadar ölümcül olduğu iddia edildi
İtalyan araştırmacıların yaptığı çalışmada, koronavirüsün gerçek ölüm oranının 7,4 olduğu belirtildi. Koronavirüs nedeniyle her 13 kişiden birinin öldüğü açıklandı. Bu verilere göre yeni tip koronavirüs SARS kadar ölümcül hale geldi.
Tüm dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüs pandemisinde vaka sayısı 19 milyona yaklaştı, ölü sayısı ise 720 bini geçti. Ancak, bilim insanları Covid-19’un ne kadar ölümcül olduğu konusunda küresel salgının başladığı Aralık ayından beri uzlaşabilimiş değil.
DSÖ YÜZDE 3,4'TEN YÜZDE 0,6'YA ÇEKTİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak enfeksiyon ölüm oranının yüzde 3,4 olduğunu açıkladı, ancak bu hafta tahminini yüzde 0,6’ya çekti. Açıklamayı yapan Doktor Maria Van Kerkhove, tahminin çeşitli çalışmalardan elde edilen verilere dayandığını belirterek, “Rakam çok büyük görünmeyebilir, ancak bu oran oldukça yüksek” dedi. DSÖ’nün hesabı, corona virüsün her 167 hastadan birini öldürdüğünü ve mevsimsel gripten altı kat daha ölümcül olduğunu ortaya koyuyor.
"HER 13 KİŞİDEN BİRİNİ ÖLDÜRÜYOR"
NTV'den Ayşegül Engür Dahi'nin derlediği habere göre son olarak İtalya’da yapılan bir çalışmada salgının ölüm oranının yüzde 7,4 kadar yüksek olabileceği öne sürüldü. Ülkenin Lombardiya bölgesindeki Castiglione d’Adda's’tan gelen corona virüs verilerini analiz eden uzmanlar, enfekte olan her 13 kişiden birinin öldüğünü açıkladı.