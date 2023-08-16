Koronavirüsün yeni varyantıyla ilgili korkutan uyarı: Aşı yapılmalı

“İnsanların kapalı ortamda bulunmaları, bazı sosyal aktiviteleri maskesiz, korunmasız olarak yapmaları beraberinde aşı geçmişi olan kişilerin aşısının üzerinden zaman geçmiş olması ve covid geçirme dönemlerinin üzerinden de zaman geçmiş olması bulaşmayı tetikliyor. Aşılar, geçirilen Covid-19 toplumda bağışıklık oluşturdu. Eski pandemi zamanlarına dönmeyebiliriz ancak son aşı dozlarının üzerinden uzun zaman geçti. Bu virüslerin yeni mutasyonları olacak, o nedenle sonbaharda salgının ciddi bir piki olabilir. Bunun önüne geçmek için varyant aşısının yapılması gerekebilir.”