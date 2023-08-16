Koronavirüsün yeni varyantıyla ilgili korkutan uyarı: Aşı yapılmalı
Acil Tıp Uzm. Dr. Gül Deniz Özkan, Eris varyantının sonbaharda pik yapabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.
Uzman isim Eris varyantının Covid-19 pandemisindeki gibi baş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık ve yorgunlukla gözlemlendiğini söyledi.
Bağışıklık sisteminde sorun olan ve ileri yaştaki kişilerde bütün varyantların zatürreye neden olduğunu aktaran Uzm. Dr. Gül Deniz Özkan, şunları kaydetti:
“İnsanların kapalı ortamda bulunmaları, bazı sosyal aktiviteleri maskesiz, korunmasız olarak yapmaları beraberinde aşı geçmişi olan kişilerin aşısının üzerinden zaman geçmiş olması ve covid geçirme dönemlerinin üzerinden de zaman geçmiş olması bulaşmayı tetikliyor. Aşılar, geçirilen Covid-19 toplumda bağışıklık oluşturdu. Eski pandemi zamanlarına dönmeyebiliriz ancak son aşı dozlarının üzerinden uzun zaman geçti. Bu virüslerin yeni mutasyonları olacak, o nedenle sonbaharda salgının ciddi bir piki olabilir. Bunun önüne geçmek için varyant aşısının yapılması gerekebilir.”
EL HİJYENİ, MASKE VE SOSYAL MESAFE EN ETKİLİ YÖNTEM
Bağışıklık sisteminde anormallik olmayan hastalar için daha hafif seyredebileceğini aktaran Uzm. Dr. Özkan korunma yöntemlerini de şöyle özetledi: