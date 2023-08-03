Korsan taksici neye uğradığını şaşırdı!

Emlak işinde işlerinin iyi gitmediğini ve daha önceki gazetecilik mesleğinden aldığı hakaret davalarının siciline işlediği için iş bulamadığını belirten A.T., “3 cezam kaldı, onlar neden silinmedi bilmiyorum. Basın yoluyla hakaret suçları, sicilimde tehdit olarak gözüküyor. Ama hayatımda tehditle ilgili hiçbir suç işlemedim. İzmit'ten Antalya'ya yerleştikten sonra emlak ofisi açtım. Maliye sürekli ceza kesti, ev sahibim, dükkan sahibim kira fiyatlarını arttırdı. En son çareyi korsan taksi yapmakta buldum. Resmi olarak bir işe başvuramıyorum, çünkü sabıkalıyım. Yaptığımın yasal olmadığını biliyorum, ben haksızım ama beni buraya getiren nedenleri araştırırsak eğer kimin haklı olduğu ortaya çıkar. Emlak işim de iyi gitmedi. Şu anda bu iş dışında başka bir gelirim yok. Ne yapayım, eve ekmek götürmem lazım” dedi.