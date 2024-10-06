Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti
İstanbul Beyoğlu'nda korsan taksici ile aracına aldığı iki kadın arasında ücret tartışması yaşandı. Şoförün kendisini taciz ve darbettiğini iddia eden kadın yolcu araçtaki elektronik cihazlara zarar verdi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar ifadelerinin ardından serbest kalırken, korsan taksicilik yapan kişiye 32 bin lira, yolculara ise 2 bin 143 lira para cezası kesildi.
Olay, geçtiğimiz 29 Eylül Pazar saat 02.55 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki bir sitenin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla korsan taksicilik yapan F.N., iki kadın müşteriyi Beyoğlu'ndan aracına aldı. Yolcularını önce Şişli'de bir adrese götüren F.N. ardından Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir siteye götürdü.
FAZLA ÜCRET TARTIŞMASI TACİZ İDDİASINA DÖNDÜ
Site girişinde yolculardan biri yolculuk ücreti olan 800 lirayı ödeyerek indi. Ancak araçtaki diğer yolcu D.K., fazla ücret aldığını iddia ederek tartışma çıkarttı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün kendisini taciz ve darbettiğini iddia eden kadın yolcu araçtaki elektronik cihazlara zarar verdi.
Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden korsan taksi şoförü F.N. ve taciz edildiğini iddia eden D.K. sitenin güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Tartışma sürerken araçtan inen D.K.'nın arkadaşı geri gelerek kadını sakinleştirmeye çalıştı.
KORSAN TAKSİ MEN EDİLİP 32 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Suçlamalarını kabul etmeyen korsan taksi şoförü ile kadının şikayetçi olacağını söylemesi üzerine sitenin özel güvenlik görevlileri polis çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. Emniyette ifadeleri alınan ve adli işlemleri yapılan taraflar ardından serbest bırakıldı.