Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti

FAZLA ÜCRET TARTIŞMASI TACİZ İDDİASINA DÖNDÜ

Site girişinde yolculardan biri yolculuk ücreti olan 800 lirayı ödeyerek indi. Ancak araçtaki diğer yolcu D.K., fazla ücret aldığını iddia ederek tartışma çıkarttı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün kendisini taciz ve darbettiğini iddia eden kadın yolcu araçtaki elektronik cihazlara zarar verdi.