Korsanların Türkiye'deki gizli koyuna turist akını

Sürekli Karamağara'ya geldiğini vurgulayan Cuma Ağca, ”Burası çok kalabalık oluyor, özellikle hafta sonları. Suyu çok temiz güzel, insanları sürekli geldiği yer. Suyu çok temiz ve çok güzel, manzarası da çok güzel o yüzden sürekli buraya geliyorum” diye konuştu.