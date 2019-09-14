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  3. 14 Eylül 2019 10:29

Kortta Diplomasi Turnuvası'na Letonyalı kadın diplomat damga vurdu

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kortta Diplomasi Turnuvası'na Letonyalı kadın diplomat damga vurdu

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası’nın açılış töreni Ankara’da Tenis Kulübü’nde gerçekleştirildi. Açılış törenine TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Manisa Valisi Ahmet Deniz ,TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu Nijerya Büyükelçisi Adama Gazibo, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chlengi, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski katıldı.

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Kortta Diplomasi Turnuvası'na Letonyalı kadın diplomat damga vurdu

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, kulüpteki gösteri maçı ise büyük ilgi gördü. Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve büyükelçilerin de katıldığı törendeki maçta korta çıkan ve Letonya Büyükelçiliğinde görevli olduğu öğrenilen kadın diplomat büyük ilgi gördü.

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Kortta Diplomasi Turnuvası'na Letonyalı kadın diplomat damga vurdu

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası’ndaki karşılaşmalar, 15 Eylül Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

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Kortta Diplomasi Turnuvası'na Letonyalı kadın diplomat damga vurdu

Turnuvaya, Nijer, Litvanya, Almanya, Ekvador, Gürcistan, KKTC, Zambiya, Bulgaristan, Letonya, Slovenya, Kuzey Makedonya ve Çin’den yetkililer katılacak.

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