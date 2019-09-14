Kortta Diplomasi Turnuvası'na Letonyalı kadın diplomat damga vurdu
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.
Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası’nın açılış töreni Ankara’da Tenis Kulübü’nde gerçekleştirildi. Açılış törenine TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Manisa Valisi Ahmet Deniz ,TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu Nijerya Büyükelçisi Adama Gazibo, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chlengi, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski katıldı.
Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, kulüpteki gösteri maçı ise büyük ilgi gördü. Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve büyükelçilerin de katıldığı törendeki maçta korta çıkan ve Letonya Büyükelçiliğinde görevli olduğu öğrenilen kadın diplomat büyük ilgi gördü.
Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası’ndaki karşılaşmalar, 15 Eylül Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.