Kortta Diplomasi Turnuvası'na Letonyalı kadın diplomat damga vurdu

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, kulüpteki gösteri maçı ise büyük ilgi gördü. Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve büyükelçilerin de katıldığı törendeki maçta korta çıkan ve Letonya Büyükelçiliğinde görevli olduğu öğrenilen kadın diplomat büyük ilgi gördü.

