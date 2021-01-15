Koruma altındaki tarihi evler yok olma tehlikesi altında
Antalya’nın Akseki ilçesinde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 2008 yılında koruma altına aldığı 5 ev restorasyonun yapılamaması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.
Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı ve günümüze kadar ulaşan tarihi düğmeli evlerinin birçoğu yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Çok az sayıda düğmeli evin restore edilerek ev ve otel olarak işletildiği Antalya'nın Akseki ilçesinde çok sayıda ev tek tek yıkılıyor.
Restorasyon maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı evler göçmeye başlarken, bazıları ise bakımsız bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor.
2008 YILINDA 7 EV KORUMA ALTINA ALINDI
Alaçeşme Mahallesi Muhtarı Hasan Uluğkay, mahallede 2008 yılında geleneksel konut mimarisinin nitelikli örneklerinden 7 ev, tarihi mezar taşları ile anıtsal nitelikli ağaçların bulunduğu mezarlık ve köyü yaylaya bağlayan taş döşeme yolların koruma altına alındığını söyledi.
Muhtar Hasan Uluğkay, 2008 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca, Alaçeşme köyünde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, taş ve ahşap malzemeyle inşa edilen, Akseki bölgesi geleneksel konut mimarisinin nitelikli örneklerinden olan 7 yapının, taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tesciline karar verildiğini söyledi.