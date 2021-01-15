Koruma altındaki tarihi evler yok olma tehlikesi altında

Çok az sayıda düğmeli evin restore edilerek ev ve otel olarak işletildiği Antalya'nın Akseki ilçesinde çok sayıda ev tek tek yıkılıyor.



Restorasyon maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı evler göçmeye başlarken, bazıları ise bakımsız bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor.